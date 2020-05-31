Fenerbahçe'nin 10 numarası Max Kruse, Almanya'da transferin gözdesi durumunda. Takvim'de yer alan habere göre, üç Bundesliga kulübü, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu kulüplerin Wolfsburg, Frankfurt ve Hertha Berlin olduğu belirtildi.

Sarı-Lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi durumunda Kruse'nin gidişine onay vereceği ifade ediliyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Alman futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.





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