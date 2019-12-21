Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın derbi hazırlıklarını Kruse'siz bir 11'le sürdürdüğü yönündeki haberimizin ardından ikili arasında bir toplantı gerçekleştiği öğrenildi. Kruse bu toplantıda öz eleştiri yapıp Yanal'dan forma istedi. Alman oyuncu, "Eksiklerimin farkındayım. Geldiğimden bu yana vermem gereken katkıyı veremedim. Performansımdan ben de memnun değilim. Ancak kendimi gösterebilmem için sahada olmam gerek. Taraftarın benden beklediği performansı göstereceğime söz veriyorum. Hedefim son iki maçı takıma kazandırmak" dedi.

YANAL KARARI BU AKŞAM VERECEK

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, Kruse'nin bu yaklaşımı sonrasında yarınki maç için değişiklik yapabileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın ilk başta Kruse'yi yedek başlatmayı planladığı ancak şu an kararsız kaldığı bildirildi. Yanal, son kararını bugün akşam yapılacak son antrenman sonrasında verecek.

VEDAT KOSOVA'DA YILIN FUTBOLCUSU

VEDAT Muriqi, Kosova'da yılın futbolcusu seçildi. Avrupa'da da birçok kulübün gözdesi olan F.Bahçeli golcü yaptığı açıklamada, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir hayalimiz var ve sonuna kadar savaşacağız" dedi. Kanarya'da 14 maçta 9 gol atan Vedat, Kosova Milli Takımı'nda ise 39 maçta 26 gol attı, 9 asist üretti.

HAYAT MEMAT MESELESİ!

FENERBAHÇE'NİN yarın akşam oynayacağı Beşiktaş mücadelesi sarı-lacivertliler için derbiden öte anlamlar taşıyor. Sarı-lacivertliler, kazanması halinde kötü gidişe 'dur' demekle kalmayacak; rahat bir nefes alınacak. Ve devre arası transferi için yönetimin daha güçlü bir strateji izleme şansı doğarken puan kaybı halinde ise sportif direktör Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın koltuğu sallanacak. Kulüp olumsuz tabloda, devre arası çok ciddi bir idari ve teknik kadro revizyonuna gidebilir.

TARAFTARDAN MORAL ZİYARETİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, derbi öncesinde takımlarına moral verdi. Dün Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanı ziyaret eden bir grup taraftar takımlarına destek oldu. (Sabah)