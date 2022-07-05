Real Madrid'i yıllardır yakından takip eden AS gazetesi yazarı Manu de la Juan, istediği ücretin teklif edilmesi durumunda Mariano Diaz'ın gelebileceğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Manu de la Juan, transfere açık kapı bıraktı ve şu ifadeleri kullandı:

'Net olarak bu ücreti veren takım olursa kabul eder'

''Geçen yaz Real Madrid onu göndermek konusunda kararlı değildi; ancak şimdi kesin kararlı. Mariano Diaz bir başka takıma gidecek. Bir sözleşme fesih bedeli olacağını düşünmüyorum. Oyuncu birinci planda İspanya'da kalmak istiyor; ancak Getafe dahil, onun maaşını karşılayabilecek bir kulüp yok. Büyük kulüpler ona talip değil. 5 milyon Euro net kazanıyor. Türkiye'den net olarak bu ücreti veren takım olursa kabul eder. Isco, menajer Jorge Mendes'le çalışmaya başladı. Roma onu çok istiyor; ama o Roma'nı teklifini kabul etmedi. Kız arkadaşı İspanya'da kalmak istiyor. Isco, Türkiye'de oynamak istemiyor. Aynı şeyi Marcelo için de söyleyebilirim''

5 milyon Euro kazanıyor

Fenerbahçe 'nin, Mariano Diaz'ın temsilcisi David Aranda'ya ilk planda 4 milyon Euro net maaş içeren teklif sunduğu, ikinci görüşmede ise bonuslarla 5 milyon Euro'ya kadar teklifini yükseltebileceği iddia ediliyor. Yıldız golcü, Madrid'de net 5 milyon Euro kazanıyor.







