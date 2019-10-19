Fenerbahçe'de son dakika! Kruse yok, Emre var...

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile yarın Süper Lig'de oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Kruse kadroya alınmazken Emre Belözoğlu takımda birlikte Denizli'ye gitti.

19 Ekim 2019, Cumartesi 14:42 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika! Kruse yok, Emre var...

Fenerbahçe yarın Süper Lig'de Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesi Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber geldi.

Sakatlığı bulunan Max Kruse bu maçın kadrosuna alınmazken Emre Belözoğlu takımda birlikte Denizli'ye gitti.

Emre Belözoğlu'nun Denizlispor maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Ersun Yanal karar verecek.

İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor kadrosu...

Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat, Mevlüt.

Yusuf Dursun

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇINA MUHTEŞEM ORAN TIKLA OYNA!

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