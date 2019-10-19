Fenerbahçe yarın Süper Lig'de Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesi Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber geldi.

Sakatlığı bulunan Max Kruse bu maçın kadrosuna alınmazken Emre Belözoğlu takımda birlikte Denizli'ye gitti.

Emre Belözoğlu'nun Denizlispor maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Ersun Yanal karar verecek.

İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor kadrosu...

Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat, Mevlüt.

Yusuf Dursun

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