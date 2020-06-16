Fenerbahçe'de Trabonspor ile oynanacak kupa maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mücadele öncesi yapılan Corona Virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.Sürpriz bir şekilde apandisit ameliyatı olan Fenerbahçeli Kruse'nin takıma katılacağı tarih de belli oldu. Bu sabah ameliyat olan Alman futbolcunun 3 hafta sonra takıma katılacağı öğrenildi. Başkan Ali Koç dün gece FB TV'de katıldığı canlı yayında Kruse'nin apar topar ameliyata alındığını duyurmuştu.





Sakatlığı vardı

Alman futbolcu hafta sonunda Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1'lik skorla devirdiği mücadelede de sakatlığı nedeniyle takımındaki yerini alamamıştı.

Yusuf Dursun



