Fenerbahçe'de son dakika! Kruse ne zaman dönecek belli oldu!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi Alman yıldız Kruse ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ayrıca Kruse'nin sahalara döneceği tarih de netleşti.

16 Haziran 2020, Salı 12:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika! Kruse ne zaman dönecek belli oldu!

Fenerbahçe'de Trabonspor ile oynanacak kupa maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mücadele öncesi yapılan Corona Virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.Sürpriz bir şekilde apandisit ameliyatı olan Fenerbahçeli Kruse'nin takıma katılacağı tarih de belli oldu. Bu sabah ameliyat olan Alman futbolcunun 3 hafta sonra takıma katılacağı öğrenildi. Başkan Ali Koç dün gece FB TV'de katıldığı canlı yayında Kruse'nin apar topar ameliyata alındığını duyurmuştu.


Sakatlığı vardı

Alman futbolcu hafta sonunda Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1'lik skorla devirdiği mücadelede de sakatlığı nedeniyle takımındaki yerini alamamıştı.

Yusuf Dursun

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