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Fenerbahçe'de son dakika! Kâbus geri döndü!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçının kadrosu açıklandığında, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük sürpriz yaşadı. Serdar Aziz, Nabil Dirar ve Hasan Ali Kaldırım, sakatlıkları nedeniyle dünkü maçta görev yapmadı.

03 Mart 2020, Salı 19:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika! Kâbus geri döndü!

Fenerbahçe bu sezon sakatlıklardan en çok çeken takımlardan biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçına Rodrigues ve Emre Belözoğlu’ndan yoksun hazırlandı. Başka bir eksik bulunmuyordu. Ancak kadro açıklandığında, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük sürpriz yaşadı.

Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar; kadroda yer almadı. Üç futbolcunun da son idmanda sakatlandığı ortaya çıktı. Dirar’ın kasık ağrısı, Serdar’ın adale ağrısı nedeniyle riske edilmediği öğrenildi. Hasan Ali’nin ise aşırı yüklenme nedeniyle sorun yaşadığı kaydedildi. 3 futbolcunun hafta sonunda Denizlispor ile oynanacak lig mücadelesine yetişmeleri için büyük çaba sarf edilecek.

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