Fenerbahçe bu sezon sakatlıklardan en çok çeken takımlardan biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçına Rodrigues ve Emre Belözoğlu’ndan yoksun hazırlandı. Başka bir eksik bulunmuyordu. Ancak kadro açıklandığında, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük sürpriz yaşadı.

Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar; kadroda yer almadı. Üç futbolcunun da son idmanda sakatlandığı ortaya çıktı. Dirar’ın kasık ağrısı, Serdar’ın adale ağrısı nedeniyle riske edilmediği öğrenildi. Hasan Ali’nin ise aşırı yüklenme nedeniyle sorun yaşadığı kaydedildi. 3 futbolcunun hafta sonunda Denizlispor ile oynanacak lig mücadelesine yetişmeleri için büyük çaba sarf edilecek.



