Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , stoper ve forvet bölgesi için yoğun bir çaba harcıyor. Birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, takımdaki futbolcular konusunda da hareketli günler geçiriyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de Jorge Jesus yönetiminde geçtiğimiz senelere göre bambaşka bir takım görüntüsü çizen hem Süper Lig hem de Avrupa'da adından oldukça söz ettiren Fenerbahçe, bu sezonu ligde şampiyon olarak tamamlamak isterken Avrupa'da da gidebildiği yere kadar gitmek istiyor.





Kanarya, Portekizli çalıştırıcının takıma getirdiği yeni havadan oldukça memnun olduğu için bir yandan da tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesini uzatmak istiyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren ve dev organizasyonun sona ermesi sonrasında bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, yönetim ile birlikte ara transferde kadroya katılması gereken eksik bölgelerin doldurulması gereken isimler üzerinde çalışmalar yapıyor.

Önceliği stoper takviyesine veren sarı-lacivertliler birçok isimle temas kurarken, önceliği yerli isimlere verdi ve Samet Akaydın ile Çağlar Söyüncü ile olan görüşmelerini sıklaştırdı.





FORVETE HAJI WRIGHT SÜRPRİZİ

Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet için de arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Antalyaspor'dan Haji Wright ile ilgilendiği iddia edilmişti.

İSMAİL YÜKSEK SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadroya belli isimlerin dahil edilmesi planı yapılırken bir yandan da İsmail Yüksek ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Bir yandan da takımdan ayrılması gündemde olan isimler için transfer görüşmelerini yürüten Fenerbahçe'de iç transfer için görüşmeler sıklaştı. Bu doğrultuda yeni sözleşme imzalanması için görüşülen ilk isim İsmail Yüksek olmuştu.





İLK RESMİ TEMAS KURULDU

Sabah'ta yer alan haberde; sezon başında Jorge Jesus'un verdiği şansı iyi kullanan ve milli takıma kadar yükselen 23 yaşındaki orta sahaya iyileştirme yapmak isteyen sarı-lacivertliler ilk resmi teması kurdu.

Fenerbahçe, Crespo-Arao rotasyonuna girmeyi başaran İsmail Yüksek'in menajeriyle ilk teması kurdu ve görüşmelere başladı.

MAAŞI 250 BİN TL

Yönetim, Fenerbahçe'de yıllık 250 bin lira kazanan 23 yaşındaki futbolcunun uzun yıllar takımda kalmasından yana. İsmail Yüksek de emeklerinin karşılığını almak istiyor.

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DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

2025'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen başarılı futbolcunun aldığı düşük ücrete zam yapmak isteyen Fenerbahçe, ilk görüşmede yıllık 10 milyon TL'yi masaya koydu.

Sarı-lacivertliler 3 sezon daha kontratı bulunan futbolcu ile 2027 sezonu sonuna kadar anlaşmak istiyor.

İSMAİL'İN TALEBİ...

Oyuncu cephesi ise Fenerbahçe ile yeniden anlaşmayı arzularken, ücretin sabit kalmadan yıllar içinde artmasını talep ediyor.

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor 'da geçiren İsmail Yüksek, kulübü ile 30 maça çıkmış, 3 gol atıp 2 de asist kaydetmişti.





JORGE JESUS ETKİSİ

Jorge Jesus ile bu sezon adeta bambaşka bir görüntü çizen, gelişiminde Portekizli çalıştırıcının büyük bir desteği olan İsmail Yüksek, sezon başından bu yana tecrübeli hocanın gözdeleri arasında yer alıyor. Bu sezonki performansıyla hem taraftarların hem de spor kamuoyunun övgü dolu sözler sarf ettiği genç futbolcu ayrıca bu başarısıyla A Milli Futbol Takımı'na da çağrıldı.

MİLLİ TAKIMDA BOY GÖSTERDİ

Bu sezon milli takım maçları da dahil olmak üzere 17 karşılaşmada forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Stefan Kuntz'un milli takım daveti üzerine ilk kez Ay Yıldızlı formayı 22 Eylül 2022'de oynanan Lüksemburg maçında son 10 dakika oyuna girmiş ve 87. dakikada bir de gol atarak millilerin sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmasını sağlamıştı.

Genç orta sahanın piyasa değeri 4.8 milyon euro olarak görülüyor.

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