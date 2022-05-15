Fenerbahçe , Süper Lig 'in 37. haftasında sahasında ligin formda ekibi Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Kadıköy'de dolu trbibünler ile oynanan maçta kıyasıya bire mücadele yaşanırken, gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık eşitlik ile ayrıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulunurken, "Her maçı kazanmak isteriz ama her maç sizin istediğiniz gibi olmuyor, bugün 1 puan aldık. Kazanmayı çok isterdik. Olmadı." ifadelerini kullandı.





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İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bugün önemli bir galibiyet almak için iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla istediğimiz oyunu oynayamasak da Fenerbahçe gibi oynamaya çalıştık. Rakibin 3 puan önündeyiz ve 9 gol averajdayız. Önümüzdeki hafta ligi 2. bitireceğiz Allah'ın izniyle."

"Her maçı kazanmak isteriz ama her maç sizin istediğiniz gibi olmuyor, bugün 1 puan aldık. Kazanmayı çok isterdik. Olmadı."

'İyi mücadele ettik'

"İkinci yarı itibarıyla 10 galibiyet, 3 beraberlik alan bu takım bugün de kazanmak için sahaya çıktı. İlk devre istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı kazanabileceğimiz pozisyonları bulduk. Bugün çok iyi oynamasak da iyi mücadele ettik."

"İkinci yarı son 13 maç, 10 galibiyet, 3 beraberlik. Bugün de kazanmak için çıktık. İlk devre fazla istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı tempoyu artırdık, pozisyon bulduk. Bir gol atsak, kazanabilirdik."

'Elimizdeki kadro belli'

"Elimizdeki kadro belli, bu kadroyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bazen maç maçı tutmayabilir. Bazı şeyler sizin elinizde değil, sakatlar ve cezalılar var. Rakip tam kadro gelmiş, formda bir takım."

'Taraftarımız farkında'

"Buraya geldiğimde ne alacağımı değil, ne vereceğimi bilerek geldim ve ne verdiğim ortada. Taraftarımız da bunun farkında. Son 3 aydır bu takım maç kaybetmiyor. Geldiğim günden beri en çok puan alan takım Fenerbahçe."

"En kilit oyuncularımız ya sakat, ya cezalı. Bu yönde de bazı sıkıntılar çektik. Her hafta bir sakatlık, bir ceza olduğu için son haftalarda oyun ve galibiyet anlamında nedenlerinin bu olduğunu düşünüyorum."

Flaş taraftar yorumu

“Son 5 dakika neden oldu ben de onu konuşuyordum içeride. Biz de galip gelip taraftarları mutlu bir şekilde kapatmayı çok istiyorduk. Taraftarımız acaba kime tepki koydu, takıma mı hakeme mi biz de çözemiyoruz. Olabilir tepki, futbolda var ama olmaması gereken şeyler. Galibiyet bekliyordu taraftarlar, o gelmeyince böyle tepki koymuşlardır. Bu takımın yaptıkları ortada. Taraftarlar her şeyimiz. Bugün de müthiş destek verdiler”







