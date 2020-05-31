Fenerbahçe’de gündem transfer çalışmaları ve yeni teknik direktörün kim olacağı. Ancak bir yandan da kadrodaki oyuncuların geleceği belirsizliğini koruyor. Bunların başında sözleşmeleri sona erecek Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici geliyor.

Yönetim, kontrat uzatmama kararı alan Mauricio İsla’ya idmanlara katılmaması için izin vererek bir anlamda kadro dışı bırakıldı. İndirim de şart Diğer 3 oyuncunun kaderi ise sezonun kalan bölümünde ligde ve Türkiye Kupası maçlarında sergileyecekleri performansa bağlı.

Tabi sadece bu da yetmeyecek. Yönetim, yeni sözleşme teklif etme kararı alsa bile oyuncuların şu anki maaşlarının çok daha altını önerecek. İyi bir performans gösterip, fedakârlık yapmayı da kabul eden oyunculara imza attırılacak.

Yusuf Dursun