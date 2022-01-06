Fenerbahçe ’de teknik direktör sorunu bu hafta çözüme kavuşacak gibi görünüyor. Birçok isim gündeme geldi, birçok hocayla görüşme yapıldı. Her geçen gün aday sayısı azaldı. Sarı-Lacivertliler de artık iki teknik adam üzerinde yoğunlaştı: Joachim Löw ve Slaven Bilic... Başkanlık döneminin en sıkıntılı günlerini geçiren, binlerce taraftarın protestosuna maruz kalan Ali Koç, tartışılmayacak bir isim getirmek istiyor. Koç’un hayalindeki hoca Joachim Löw.

Tüm imkanlar zorlanıyor

Alman teknik adamla kurulan ilk temasta, “Sezon ortasında takım almaya sıcak bakmıyorum” yanıtı gelmişti. Ancak Fenerbahçe’nin ısrarlı tavrı sonrası bu düşüncesinden geri adım atan 61 yaşındaki çalıştırıcı, görüşmeleri ilerletti. Pazarlıklarda aşama kaydedilse de bu kez de Löw’ün maddi talepleri nedeniyle son aşamaya geçilemedi. Alman teknik adamın maaşın yanı sıra yüksek bonus isteği Sarı-Lacivertliler’i zorluyor. Ali Koç, Löw için tüm imkanları seferber etmeye hazır olsa da konuşulan rakamlara çıkması kolay görünmüyor.

Bilic ülkesinde bekliyor

Slaven Bilic cephesinde bekleyiş hakim. Başarılı teknik adam, önceki gün Beijing Guoan’ın başında son maçına çıktı ve ardından öğrencileriyle vedalaştı. 53 yaşınaki çalıştırıcı Çin’den ülkesi Hırvatistan’a gidecek. Bilic, burada hem bir süredir ayrı kaldığı ailesiyle hasret giderecek hem de Fenerbahçe’den çağrı bekleyecek. Maddi şartlar da göz önünde bulundurulunca, yeni teknik adamın Slaven Bilic olma ihtimali biraz daha yüksek görünüyor.