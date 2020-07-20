Sarı Lacivertliler, Beşiktaş maçına sakatlıları bulunan Mehmet Ekici ve ﻿﻿Tolgay Arslan’dan yoksun hazırlandı. Teknik ekip, önceki gün yapılan son antrenmanda 11’i şekillendirdi. Ancak dün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Luiz Gustavo, ağrıları olduğunu bildirdi. Buna rağmen teknik ekip, Sambacı hakkında son kararı vermek için bir süre daha beklemeyi tercih etti. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun ağrıları dinmeyince, kadrodan çıkartıldı.

Lyon iddiası

Luiz Gustavo ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Buna göre başarılı futbolcu, Fransız devi Lyon ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasında da görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017-2019 yılları arasında Lyon’un ezeli rakibi Marsilya formasını giymişti.