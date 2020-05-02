Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon altyapıyı kulübün merkezine oturtmaya kararlı. Öyle ki yeni sezonda sportif direktör olarak takım elbiseyi giyecek olan Emre Belözoğlu da ilk toplantısını altyapı ekibiyle gerçekleştirmiş ve açıkçası "A takıma oyuncu veremezseniz, yola başka isimlerle devam ederiz" uyarısında bulunmuştu. Başkan Ali Koç'un ilk yılında da altyapı organizasyonu için çeşitli hamleler yapılmış ancak istenilen sonuç elde edilememişti.

Sarı Lacivertlilerde altyapı için bir çok isim gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de uzun yıllar Fenerbahçe altyapısında çalışan Mustafa Alper Avcı... Ajansspor'da yer alan habere göre bu sezon Hekimoğlu Trabzonspor'u çalıştıran ve pro lisansı da olan Avcı, Fenerbahçe altyapısı için düşünülen isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe Yönetimi, daha önce aynı pozisyon için Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı da gündemine almıştı. Sezon ortası gelmeye sıcak bakmayan Koşukavak ile görüşmelerin sezon sonuna bırakıldığı açıklanmıştı.



