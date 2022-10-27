Kısa sürede Fenerbahçe camiasının sevgilisi haline gelen Jorge Jesus'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir, Portekizli hocanın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için hazırlıklar yapıyordu.

EŞİNİ DE GÖRÜŞMEDE İSTEMİŞTİ

Tecrübeli hocanın, yapılacak yeni sözleşme görüşmelerinde mutlaka eşinin de bulunmasını istediği de haberde belirtilmişti. Takvim'de yer alan habere göre bu görüşme gerçekleşti. Jesus'un eşi Ivone, oğlu Mauro ile beraber İstanbul'a geldi. İkili, Başakşehir maçını tribünden izledi.





Ardından da Başkan Ali Koç, Jesus ailesiyle beraber yemekte bir araya geldi. Başkan Ali Koç'un yeni sözleşme konusunu ilk kez resmen gündeme getirdiği ve Jorge Jesus'a, "2024'e kadar bizimle kal" dediği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre; başarılı hoca, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ancak yeni sözleşme konusunu düşünmek istediğini belirtti. Jesus'un ailesiyle beraber bu konuyu görüşeceği ve ardından kararını yönetime bildireceği ifade edildi.

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ÜNLÜ RESTORANDA YEMEK YEDİLER

Jorge Jesus'un eşi Ivone ve oğlu Mauro'nun hala İstanbul'da bulunuyor. Birlikte İstanbul'u gezen Jesus ailesi önceki gün İstanbul'da çok ünlü bir restoranda akşam yemeği yedi. Yemekte Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelişinde önemli rol oynayan iş adamı Emre Can da yer aldı.

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