Malatyaspor maçında kadroda rotasyona gidilecek. Kasımpaşa maçında sakatlanan, Kosova Milli Takımı doktorları tarafından sakatlığı tespit edilip İstanbul’a gönderilen golcü Muriç’in yanı sıra, sağlık ekibi tarafından tedavisi süren Kruse’nin Malatya mücadelesinde forma giyme ihtimalleri çok düşük. İki hücum da özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Kaptan Emre Belözoğlu ise göreve hazır. Önceki gün takımla antrenmana çıkan, dünkü idmanda da yer alan 39 yaşındaki yıldız, Malatya’da ilk 11’deki yerini alacak ve forvet arkasında oynayacak.

Mevlüt Erdinç göreve

Fenerbahçe teknik heyeti, Kruse ve Vedat’ın yokluğunda hücum hattını nasıl oluşturacağını düşünüyor. Mevlüt Erdinç’in ileri uçta görev yapması beklenirken, Emre ise forvet arkası gibi oynayacak. Merkez ikili bir aksilik yaşanmazsa Gustavo-Ozan şeklinde olacak.

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