Fenerbahçe'de 16 Haziran Salı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivetli taraftarlar Trabzonspor maçı öncesi gündemi yakından takip ediyor. Ameliyat olan Kruse'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu. Ayrıca Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de yapılan Corona Virüs test sonuçları netleşti. İşte Fenerbahçe son dakika haberleri ve detaylar...

KRUSE'DE SON DAKİKA! SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe'de Trabonspor ile oynanacak kupa maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mücadele öncesi yapılan Corona Virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.Sürpriz bir şekilde apandisit ameliyatı olan Fenerbahçeli Kruse'nin takıma katılacağı tarih de belli oldu. Bu sabah ameliyat olan Alman futbolcunun 3 hafta sonra takıma katılacağı öğrenildi. Başkan Ali Koç dün gece FB TV'de katıldığı canlı yayında Kruse'nin apar topar ameliyata alındığını duyurmuştu.

Alman futbolcu hafta sonunda Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1'lik skorla devirdiği mücadelede de sakatlığı nedeniyle takımındaki yerini alamamıştı. (Yusuf Dursun)

KRUSE'DEN AMELİYAT SONRASI İLK MESAJ!

Dün akşam saatlerinde apandisit ameliyatı olan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den, operasyon sonrası ilk fotoğraf geldi. Alman yıldız, sosyal medya hesabından taraftarlarına seslenerek, "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum" dedi.

Kruse'nin ani gelişen operasyonunu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün katıldığı tv programında, "Kruse, hiç beklenmedik şekilde ameliyata alındı. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu sene sağlık anlamında ciddi şanssızlık yaşadı. Doktorunun söylediğine göre kendisi iyi durumda" sözleriyle ifade etmişti.

KAPTAN EMRE'DEN MOTİVASYON TURU!

Emre, takım arkadaşlarıyla konuşma üstüne konuşma yaparak bu maçın kendileri için ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar anlatıyor. Yıldız oyuncu, kupayı kazanmanın, kötü geçen sezonun tesellisi olacağının altını çiziyor.

TRABZONSPOR MAÇINDA ORTA SAHADA KİM OYNAYACAK?

Luiz Gustavo’nun yanında kimin oynayacağı konusunda belirsizlik var. Emre Belözoğlu, Kayseri karşısında sonradan oyuna girip maçın kaderini değiştirdi. Kaptanın bu kez 11’de başlaması muhtemel. Ancak Tolga’nın oynatılıp Emre’nin yine karşılaşmanın gidişatına göre sahaya sürülmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.

İRFAN CAN'DAN DİKKAT ÇEKEN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI!

Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin bir sonraki durağının neresi olacağı merak ediliyor. Genç futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe'ye yakın olduğu görülüyor. Sarı lacivertli yönetim, yurtdışından ciddi teklifler alan İrfan Can Kahveci'ye olan ilgisini bir süredir gizlemiyordu.

Milli futbolcu da Kadıköy ekibinin bu ilgisine sosyal medya aracılığıyla karşılık verdi. İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde takım arkadaşı Hakan Aslantaş ile beraber Şükrü Saraçoğlu stadında çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.























