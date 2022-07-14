King’in ardından bir golcü daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe ’nin gündemine giren son isim Alassane Plea oldu. Almanya’da Mönchengladbach forması giyen 29 yaşındaki oyuncu için yönetimin maliyet araştırmasına başladığı kaydedildi. Fransız forvet geçen sezon Bundesliga’da 33 maçta 10 kez ağları sarsmış ve 8 de asist yapmıştı. Gladbach, sözleşmesinde son seneye giren Plea için 2018’de Nice’e 23 milyon Euro ödemişti. Golcü oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe’ye sıcak baktığı kaydedildi.

Tedesco: Sörloth şansını iyi kullanıyor

Fenerbahçe’nin golcü adayları arasında yer alan Alexander Sörloth için hocası Domenico Tedesco’dan açıklama geldi. Leipzig’in teknik patronu, Norveçli öğrencisi için, “Alexander Sörloth şu ana kadar işini iyi yapıyor. Sahada hazır ve iyi bir adam. Ayrıca takım içinde de popüler bir futbolcu. Alex’in Leipzig’de kalmak için eline geçirdiği şansı iyi kullanma yolunda ilerlediğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. Sörloth, geçen sezonu Sociedad’da kiralık geçirmiş, İspanyol ekibi golcü oyuncunun bonservisini almamıştı.







