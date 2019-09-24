Fenerbahçe’de artık tüm gözler cumartesi günü Galatasaray ile Türk Telekom Stadı’nda oynanacak kritik müsabakaya çevrildi. Sarı- Lacivertliler, bu önemli maçta sahaya en hazır şekilde çıkmak için kolları sıvadı. Ersun Yanal, rakibi en iyi şekilde analiz edip, takımı teknik ve taktik anlamda Galatasaray’a hazırlamak için çalışıyor. Kaptan Emre Belözoğlu ile futbolu bırakıp teknik ekibe katılan Volkan Demirel ise farklı bir hazırlık içinde. Ersun Yanal, futbolcuların derbiye mental anlamda hazırlanması ve motive edilmesi işini bu ikiliye bıraktı. Sayısız derbi oynayan Emre ve Volkan, bu görevi yerine getirmek için düğmeye bastı.

‘Önce sakin kalmalıyız’

Oyuncularla ilk toplantıyı dün yapan ikili, “Bu tarz maçlarda en önemli konu, saha içinde ve sakin kalmak. Deplasmandayken bunu başarmak daha zordur. Sinirlerimize hakim olmayı başarırsak, hocamızın verdiği taktikleri sahaya yansıtmamız kolaylaşır. Tahriklere kapılmadan, futbolumuzu oynamalıyız” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel hafta boyunca benzer toplantılar yapmaya devam edecek.

Yusuf Dursun

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