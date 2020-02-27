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Fenerbahçe'de son dakika Ersun Yanal gelişmesi

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisi sonrası Ersun Yanal’ın kovulacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Yönetim halen sessizliğini korurken, konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

27 Şubat 2020, Perşembe 06:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika Ersun Yanal gelişmesi

Peş peşe gelen kötü sonuçlara Galatasaray yenilgisi de eklenince Ersun Yanal’ın kovulacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Yönetim halen sessizliğini koruyor. Ancak bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Fenerbahçe Yönetimi, “Ersun Yanal, Galatasaray yüzünden kovuldu” yorumlarının önüne geçmek için deneyimli teknik adamla şimdilik yola devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler’in, bundan sonra yaşanacak ilk puan kaybında bu hamleyi yaparak Yanal’ın görevine son vereceği öne sürüldü.

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