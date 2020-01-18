Grip salgını, Fenerbahçe'yi de vurmuş; Emre Belözoğlu Belek Kampı’na geç katılmıştı. Ardından Ersun Yanal gribe yakalandı. Başarılı çalıştırıcı, Kayserispor maçına çıkamadı, karşılaşmayı soyunma odasından takip etti. Yanal, hastalığı nedeniyle hafta boyunca çalışmalara katılamadı.

Doktorlar, dünkü muayeneden sonra da 58 yaşındaki teknik adama, Gaziantep’e gitmeyip dinlenmesini önerdi. Ancak Ersun Yanal, “Çok önemli bir maça çıkacağız. Mutlaka takımın başında olmam gerekiyor” diyerek bunu geri çevirdi ve Gaziantep kafilesine dahil oldu.

Başarılı hoca, serum ve ilaçlarla bu akşamki mücadelede kulübedeki yerini almaya çalışacak. Ancak yine de son karar, Ersun Yanal’ın maç saatindeki durumuna göre verilecek.

Bu haberi de okudular Son dakika! Fenerbahçe transfer bombalarını art arda patlatacak