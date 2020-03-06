Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu gelişmesi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında yarın Yukatel Denizlispor’la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu’nun da takımla çalıştığı belirtildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00’da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Emre Belözoğlu takımla çalıştı
Dünkü antrenmanda eşofmanları giyip, antrenmanı yöneten Emre Belözoğlu'nun takımla çalıştığı belirtildi. Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, tesislerde kampa girdi.