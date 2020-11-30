Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün akşam Fenerbahçe, Beşiktaş'a 4-3 yenildi. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005 tarihinde aldığı 4-3'lük skorla yenen Beşiktaş, 15 yıl sonra yine aynı skorla Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı. Derbide kaybetmekten çok istediklerini sahaya yansıtamamanın hayal kırıklığını yaşayan sarı-lacivertli oyuncular, birbirlerine güvenip çalışmaktan başka şanslarının olmadığı konusunda birleştiler. Bu sezon camianın kendilerinden mutlak şampiyonluk beklediğinin bilincinde olan Fenerbahçeli futbolcular, puan kayıplarını telafi ederek hedeflerine yürüyecekler.

EROL BULUT: ''BÖYLE BİR MAÇI BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUM''

Teknik Direktör Erol Bulut, maç sonunda soyunma odasında oyuncularına yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken, acı reçeteye dair mesajlarını vererek; böyle bir maçı bir daha yaşamak istemediğini, takım olarak kazanıp takım olarak kaybettiklerini, kazanan takım kimliğini de sahaya yine hep birlikte yansıtacaklarına inandığını söyledi.

EMRE BELÖZOĞLU: ''BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK"

Sportif direktör Emre Belözoğlu da büyük üzüntü yaşayan takımı teselli ederek, ''Bu maç bitti, önümüzde yeni bir maç var, kazanmamız gerekiyor. Hatalarımızı görüp, bu psikolojiden hemen çıkmalı ve bu haftaki Denizlispor maçına hep birlikte tüm camiamızla konsantre olmalıyız. Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

Belözoğlu takıma, "Herkes dersini alıp, sorumluluğunun farkında olup, önüne baksın" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu ayrıca, "18 oyuncusu ve teknik heyeti yeni gelmiş olan bu takım, 10 maçta 3 derbi oynamasına rağmen hala ligin zirvesinde. Kaybedilen hiçbir şey yok" dedi.

DHA