Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas konusunda anlaşmanın tamamlandığını ve genç orta saha oyuncusunun bu hafta takıma dahil olacağını ifade etti.

İtalyan basınına konuşan de Laurentiis, "Eljif Elmas transferi büyük ölçüde tamamlandı, küçük detaylar kaldı. Bu hafta içinde bitecek ve sonra açıklayacağız.'' ifadelerini kullandı.

Napoli'nin Makedon yıldızın transferi için Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe tarihine geçecek

Fenerbahçe, Avrupa’nın birçok kulübünü peşinde koşturan Eljif Elmas’ı 2017 yılında 180 bin Euro’ya kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, sadece 2 sene sonra tam 18 milyon Euro’ya Napoli’ye transfer olmaya hazırlanıyor. Eğer Eljif bu rakama imza atarsa, “En yüksek bedelle satılan oyuncu” olarak adını Fenerbahçe tarihine yazdıracak. Bu ünvan daha önce 16 milyon Euro ile Al-Ahli’ye giden Moussa Sow’a aitti. Eljif, Senegalli oyuncuyu 2 milyon Euro ile geçecek.