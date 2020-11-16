Bu sezon yeni bir oluşumun içine giren Fenerbahçe'de önce Emre Belözoğlu futbol kariyerini noktalayarak takımın sportif direktörü oldu. Ardından takımın başına Erol Bulut getirildi. Daha sonra Fenerbahçe'de yepyeni bir kadro kuruldu. Emre Belözoğlu önderliğinde 18 transfer gerçekleştirdi.

TRANSFERLER BİTMEDİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun talimatıyla, dün gece oyananan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi. Takibe alınan isimlerin Danimarka’dan Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind olduğu öğrenildi. Fenerbahçe uygun fiyata doğru isimleri bulmaya çalışıyor.