Fenerbahçe'de son dakika! Corona virüs testleri yapılıyor

Süper Lig'in kaderini belirleyecek toplantının sonucu beklenirken kulüpler de yavaş yavaş sahaya inmeye başladı. Sarı Lacivertli ekip de dün sahaya indi ve çalışmalara başladı. Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken oyunculara corona virüs testlerinin de yapıldığı ve sonucunun birkaç gün içinde belli olacağı öğrenildi.

05 Mayıs 2020, Salı 13:42 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika! Corona virüs testleri yapılıyor

Fenerbahçe 45 gün sonra yeşil sahaya indi. Sarı lacivertliler corona virüs salgını sonra lige ara verilmesiyle birlikte 23 Mart'tan itibaren çalışmalarını evden online olarak sürdürdü. Fenerbahçeli futbolcular 4'erli gruplar halinde Samandıra Can Bartu Tesislerinde antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe Antrenmanlarını haftanın 4 günü sürdürecek. Çarşamba günü izin yapacak olan futbolcular Perşembe günü kondisyon testine tabi tutulacak. Bu test sonuçlarıyla futbolcuların genel durumuna bakılacak.

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Aynı zamanda futbolcuların sağlık durumları da yakına takip ediliyor. Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken oyunculara corona virüs testlerinin de yapıldığı ve sonucunun birkaç gün içinde belli olacağı öğrenildi. 

Yusuf Dursun

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