Fenerbahçe'de son dakika haberi: İstifa eden sportif direktör Damien Comolli kişisel twitter hesabından ayrılık süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

Çok daha önce de görevinden ayrılmak istediğini aktaran Fransız futbol adamı, başkan Ali Koç'un her defasında talebine olumsuz yanıt verdiğini ifade etti.

Comolli twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

Birkaç kez Başkan'dan Kulüp'ten ayrılmayı teklif ettim ama başarılı olamadım. Bu arada, büyük mali kısıtlarımız dahilinde mümkün olan en rekabetçi ekibi oluşturmaya çalışırken, aynı zamanda uzun vadede çalışarak işime tamamen bağlıydım.

Tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım.

Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlandı, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Fenerbahçe için en iyisini diliyorum.