Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut, Konyaspor maçı sonrasında Caner Erkin'in durumunu değerlendirmeye alacak. Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli sol bek, Göztepe maçında teknik direktöre yönelik söz ve hareketleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmış ve Trabzon'a götürülmemişti.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI!

Caner ayrıca hafta boyunca antrenmanlara alınmadı. Çalışmalarını bireysel sürdüren tecrübeli yıldızdan öz eleştiri yapması istendi. Konyaspor maçının ardından nihai kararın verileceği öğrenildi.

Caner Erkin'in, yaptığı hareketlerden pişman olduğu ve Erol Bulut'tan özür dileyeceği gelen bilgiler arasında. Deneyimli oyuncunun özür dilemesi halinde yeniden takıma katılmasına izin çıkacak. Böylelikle Caner'in cezası sona ermiş olacak. 32 yaşındaki futbolcunun yarın Konyaspor maçında da görev almayacağı, sonrasında ise antrenmanlara katılarak teknik adamdan forma bekleyeceği kaydedildi.

SAMBACI FORMA BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'dan güzel haberler var. Tecrübeli oyuncunun fiziksel olarak büyük bir eksiğinin kalmadığı, Konyaspor maçında 11 oynayacak seviyede kondisyona sahip olduğu kaydedildi. Luiz Gustavo ile ilgili son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Bulut, takımın ihtiyacına göre Brezilyalı'yı 11'e koyup koymamaya karar verecek. Samandıra'dan gelen bilgiler sambacının 11 oynayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüğü yönünde.

İRFAN CAN İLK KEZ 11 BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11 başlayacak. Yarınki kritik Konyaspor karşılaşmasında orta alanda Pelkas ve Gustavo veya Sosa ile üçlü oluşturacak olan İrfan Can, kritik maçta hücum oyuncularına pozisyon hazırlayan isim olacak.