Fenerbahçe 'de İsmail Kartal'ın ardından göreve getirilecek teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Löw ile temaslarını sürdüren Sarı Lacivertliler için sürpriz bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Löw bekleniyordu

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile 6 aylığına anlaşma sağlanmış ve tecrübeli teknik adam işbaşı yapmıştı. Ali Koç'un sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile devam edeceği ve yeni sezona Joachim Löw ile başlamak istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Almanya'ya kadar giderek Joachim Löw ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Löw ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir açıklama geldi.

Fenerbahçe ile adı anılan Alman teknik adam Bernd Schuster, Türkiye'ye geldi. Antalya'da olan ve Fenerbahçe'nin maçını izleyen Alman teknik adamın Türk menajeri Marco Kırdemir, TV 100'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.









Flaş iddia

Bernd Schuster'in Türkiye'de çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Marco Kırdemir "Bernd Schuster, Türkiye'de çalışmak istiyor. Süper Ligi yakından takip ediyor. Uydu anteni var, ligi cidden takip diyor. Süper Lig'de birçok takım var. Bernd Schuster şu an Türkiye'de ve kahve içmeye geldik. Ali Koç ile Schuster, Almanya'da da kahve içti. Antalya'da Fenerbahçe antrenmanını izledi. Bir hoca, bir takımın antrenmanını izleyemez mi?" dedi.

Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçını izleyen Schuster'in sözlerini aktaran Kırdemir "Bernd Schuster, Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçından sonra "Dağınık bir Fenerbahçe var" dedi." ifadelerini kullandı.

Schuster'in tüm tekliflere hazır olduğunu belirten Kırdemir "Transferle ilgili bir şey söylemedi. Kendi aramızda maçı izlerken konuştuk. Ancak bu Fenerbahçe'de çalışacağımız anlamına gelmez. Sohbet ettik. Bernd Schuster, Türkiye'yi seviyor ve tüm tekliflere açık. Başka ülkelerden de teklifler var, değerlendireceğiz. Hocamız, Türkiye'yi çok seviyor. Hocamız, Beşiktaş maçını, bir Fenerbahçe maçını daha izleyecek. Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Mesut Özil'in oyundan alınmasına Schuster'in şaşırdığını aktaran Kırdemir "Bernd Schuster, Mesut Özil'in oyundan çıkarılmasına şaşırdı. Anlam veremedi. "Mesut Özil'den daha iyi verim alınabilir" dedi." ifadelerini kullandı.









'Löw gelmez'

Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw hakkında da konuşan Kırdemir "Joachim Löw ile de dostluğumuz var. Ancak şu anda Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum. Şu anda dağınık Fenerbahçe'yi almayı kimse kolay kolay kabul edemez. Löw gelir ve kaybederse 'O da yapamadı' diyecekler. Bu yüzden herkes sezon sonunu bekler." dedi.

Öte yandan Bernd Schuster'in sezon ortasında risk alabileceğini belirten Marco Kırdemir "Bernd Schuster, 'Sezon ortasında Fenerbahçe'yi alırım, bu riski alırım' dedi." diyerek sözlerini noktaladı.