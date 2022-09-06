Süper Lig'de 5 maçta 10 puan toplayarak beklentileri karşılayan Fenerbahçe , transfer döneminin son günlerinde kadrosuna bir oyuncuyu daha katmanın planlarını yapıyor.

Jesus'la yepyeni kadro

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile tamamlayan, yeni sezona ise Jorge Jesus önderliğinde başlayan Sarı-Lacivertliler, sil baştan bir kadro kurdu.

Kim Min Jae gitti iki stoper geldi

Vitor Pereira döneminde takıma katılan ve gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Kim Min Jae, 18 milyon euro bedelle Napoli'nin yolunu tutmuştu. Fenerbahçe Güney Koreli stoperin yerini iki Brezilyalı stoper Luan Peres ve Gustavo henrique ile doldurdu.

Orta sahaya 3 yeni isim

Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Mesut Özil ve Pelkas ile yolların ayrılmasıyla orta sahaya takviye ihtiyacı duyan Fenerbahçe, Joao Pedro, Lincoln ve Willian Arao ile kadrosunu güçlendirdi

Batshuayi geldi

Kanatlara da takviye yapmayı ihmal etmeyen Fenerbahçe, Bruma ve Emre Mor'la alternatiflerini çoğalttı. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından da geçtiğimiz sezonu Beşiktaş 'ta tamamlayan Michy Batshuayi'nin bonservisi Chelsea'den alındı.

Bakambu sürprizi

Hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Marsilya'nın yeni sezon planlamasında yer almayan eski Bursasporlu Cedric Bakambu için harekete geçti.

Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Fransa basınında çıkan haberlere göre; Marsilya forması giyen Cedric Bakambu, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi. Bu gelişmelerin ardından büyük hayal kırıklığı yaşan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin gündemine girdiği iddia edildi.

Türkiye'ye sıcak bakmıyor

Marsilya'da iyi bir yıllık ücret kazanan Bakambu'nun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Ancak transfer döneminin son günü olan 8 Eylül tarihine kadar da kararının değişebileceği belirtildi.

Marsilya başkanı açıkladı

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakambu'nun durumuna bağlı olarak finansal fair play yaptırımlarıyla ilgili sınırlandırmalar var. Çözüm arayışındayız. Temsilcileri ile de konuştuk ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Oynama süresi azaldı ancak kalmaya karar verdi. Biz onunla olmaktan mutluyuz ancak hala yeni olasılıklar var" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 90 dakikası yok

Igor Tudor tarafından tercih edilmeyen Cedric Bakambu, bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada forma şansı bulabildi. Demokratik Kongolu forvet 1 asist yapma başarısı gösterdi.