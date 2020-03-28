Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ile ilgili sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı. Skorer'de yer alan habere göre Alman ekibi Bayern Münih, 21 yaşındaki Altay'a kanca attı.

34 yaşına giren Manuel Neuer'in sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için harekete geçen Bayern Münih'in tecrübeli ismin arkasına iyi bir yedek kaleci aradığı ve Altay Bayındır'ı da listesine aldığı iddia edildi.

Haberde Bayern scoutlarının bir süredir 21 yaşındaki Altay'ı takip ettiği, verilecek rapora göre harekete geçilebileceği ifade edildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 25 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 33 gol gördü. Genç file bekçisi 5 maçta rakiplerine gol izni vermedi. Fenerbahçe sezon başında Altay'ı 1.5 milyon euro karşılığında MKE Ankaragücü'nden renklerine bağlamıştı.



















