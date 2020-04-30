Fenerbahçe'de son dakika! Alper Potuk affedildi

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe'de Alper Potuk, görüşmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çağrıldı. Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

30 Nisan 2020, Perşembe 13:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika! Alper Potuk affedildi

Fenerbahçe'de, yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı.

Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

DHA

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