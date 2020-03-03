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Fenerbahçe'de son dakika! 3 oyuncu kadroda yok

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar, sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.

03 Mart 2020, Salı 19:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika! 3 oyuncu kadroda yok

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, ''Zor bir maç oynayacağız. Dirar, Hasan Ali ve Serdar'ın problemleri devam ediyor. Kadromuz belli, bugün oyuncular umarım elinden geleni yapacaklardır.'' dedi.

Fenerbahçe ile son maçına Trabzon'da çıkan Ersun Yanal, sahaya şu 11'ler çıktı: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Max Kruse, Vedat Muriç

Serdar Aziz'in yokluğunda stoperde Jailson-Falette ikilisi yer aldı. Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte Deniz Türüç forma giyerken, son haftaların eleştirilen ismi Tolga Ciğerci sol açıkta yer aldı.

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