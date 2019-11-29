Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Günü tek antrenmanla tamamlayan sarı lacivertliler'de Max Kruse ve Vedat Muriç takımla birlikte çalıştı. Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışmasına devam etti.

Koşu, ısınma ve koordinasyonun ardından 3 grup 5'e 2 pas çalışması yapıldı. Antrenman çift kale ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Vedat Muriç takımla çalıştı ancak henüz yüzde 100 olarak hazır olmadığı belirtildi.

Sarı lacivertliler, bugün 16:30'da İzmir'e hareket edecek...