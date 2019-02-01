Fenerbahçe’de son dakika

Sarı-Lacivertli ekipte savunmanın en önemli ismi olan Martin Skrtel, cezası nedeniyle bu akşam da görev yapamayacak.

Ancak Tahkim Kurulu cezasını indirdiği için Kayseri deplasmanında sahada olacak. Kanarya’da Hasan Ali de cezalı. Harun ve Frey’in ise sakatlıkları devam ediyor.

Göztepe’de son dakika

İzmir ekibinde orta sahanın dinamosu Poko, cezası nedeniyle zorlu deplasmanda görev yapamayacak.

Göztepe’de sağ bek Lamine Gassama, sol bek Adama Traore ve forvet oyuncusu Nabil Ghilas ise sakatlıkları yüzünden Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.