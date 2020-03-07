Fenerbahçe’de teknik direktörlük konusu gündemde durmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler yerli-yabancı birçok isim için görüşmeler yapıyor. Ancak şu anda kulübün önünde bazı zorluklar duruyor.

Bunların başında bütçe konusu geliyor. Ekonomik olarak zor bir dönemde olan Fenerbahçe, hem kadro kurma hem yeni transferler hem de isimli bir hocaya ciddi bir maaş verebilecek durumda değil.

Tüm bunların ışığında teklif götürülecek hocalarla yapılacak görüşmelerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. İlk etapta yabancı bir ismi düşünen Fenerbahçe’de bu konuda bazı belirsizlikler dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin yeniden bir kadro kurma ya da hocaya bütçe ayırma gibi durumlarda engelleri bulunuyor. Yerli hocaları da düşünen sarı-lacivertliler buna karşın henüz net bir karar veremedi.

Öte yandan Ali Koç ve yönetim; son 2 yılda 4 farklı teknik adamla yolları ayırdı. Aykut Kocaman, Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal’la vedalaşıldı. 2021’deki başkanlık seçimine 1 yıl kala artık hata lüksü olmayan sarı-lacivertliler, şimdi anlaşılacak teknik adamla sonuna kadar gitmek zorunda...

Ancak son 2 yılda 4 hoca ve sportif direktör Damien Comolli’nin gitmesi, başta yabancı isimler olmak üzere tüm teknik adamlarda kötü bir imaj bırakıyor.

SON ADAY ZLATKO DALIC

Fenerbahçe’de teknik adam arayışları sürüyor. Yerli ve yabancı birçok isim gündemde olsa da sarı-lacivertlilerin ilk tercihi yabancı bir isimle yola devam etmek...

Bu çerçevede gündeme gelen isimlerden biri de Hırvatistan Milli Takım teknik direktörü Zlatko Dalic oldu. Rusya’da düzenlenen son Dünya Kupası’nda takımını finale taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, artık kulüp takımı çalıştırmak istiyor. EURO 2020 sonrası milli takımdaki görevinden ayrılması beklenen Dalic’in sözleşmesi de turnuva sonrası bitiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, alternatif isimlerden biri olarak Dalic’i gündemde tuttuğu ifade edildi.

Kaynak: Skorer