Fenerbahçe'de son 9 yılın en golcü stoperi! Serdar Aziz Lugano'nun peşinde!
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, bu sezon ligde attığı 4 golle son 9 yılın en skorer stoperi oldu. Lugano, 2010- 11 sezonunda tam 8 kez fileleri havalandırmıştı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından takımın en skorer ismi konumunda... Tecrübeli stoper attığı 4 golle, Sarı-Lacivertli takımda son 9 sezonun en golcü stoper konumunda yer alıyor. Serdar Aziz, Uruguaylı defans oyuncusu Lugano'nun ardından gelen stoperler arasında en golcü stoper olarak dikkat çekiyor. Lugano 2010-11 sezonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı. Serdar Aziz de kalan 9 haftada gol katkısını artırarak takımına katkıda bulunmaya devam etmek istiyor.
FORMU ARTIYOR
Fenerbahçe ligde başarılı sonuçlar almasa da Serdar Aziz son haftalarda başarılı grafik çiziyor.
Kaynak: Takvim