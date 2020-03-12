Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından takımın en skorer ismi konumunda... Tecrübeli stoper attığı 4 golle, Sarı-Lacivertli takımda son 9 sezonun en golcü stoper konumunda yer alıyor. Serdar Aziz, Uruguaylı defans oyuncusu Lugano'nun ardından gelen stoperler arasında en golcü stoper olarak dikkat çekiyor. Lugano 2010-11 sezonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı. Serdar Aziz de kalan 9 haftada gol katkısını artırarak takımına katkıda bulunmaya devam etmek istiyor.

FORMU ARTIYOR

Fenerbahçe ligde başarılı sonuçlar almasa da Serdar Aziz son haftalarda başarılı grafik çiziyor.

Kaynak: Takvim