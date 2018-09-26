Transfer döneminde kadroda çok önemli bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda... Teknik direktör Phillip Cocu tarafından gözden çıkarılan ve Avrupa Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Roberto Soldado, Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki külüple masaya oturdu.

TRANSFER 2 EKİM'DE BİTECEK

Alınan bilgilere göre yaklaşık 1 hafta önce iki resmi teklif birden alan İspanyol yıldızın ayrılığı artık an meselesi... Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi 2 Ekim'de sona erecek.

SEZON SONUNDA SERBEST

F.Bahçe yönetimi de 3.5 milyon Euro'luk maaş yükünden dolayı Roberto Soldado ile yollarını ayırmaya çok sıcak bakıyor. 33 yaşındaki golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

39 MAÇTA OYNADI, 12 GOL ATTI

Transferin 2-3 gün içinde resmen sonuçlanması bekleniyor... Geçtiğimiz sezon başında Villarreal'den büyük umutlarla transfer edilen Soldado 39 maçta forma giydi ve 12 gol atabildi.

Kaynak: Takvim