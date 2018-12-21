Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuştu. Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5’i ligde, 1’i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta görev alamamıştı. Sarı- Lacivertliler’in gol yollarındaki etkisizliği, Slimani’nin de formsuzluğu buna eklenince Soldado, mumla arandı.

Giresun ile oynanan maçın ilk 11’inde şans bulan İspanyol santrfor, 6. dakikada girdiği bir pozisyonda penaltı bekledi, hakem ‘devam’ kararı verdi. Fakat Soldado, mücadeleye çok hırslı başladı, 7. dakikada aradığı golü ceza sahası dışından attı ve takımını öne geçirdi: 1-0. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal’ın görev verdiği Soldado, hocasının yüzünü kara çıkartmadı.

Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Soldado, şunları söyledi: Özlemiştim takımıma katkı sağlamayı. Sezon başı fazla forma bulamamıştım. Tam oynamaya başladım derken ceza aldım. Şimdi her şey geride kaldı ve takımıma artık yüzde 100’ümle katkı vermek istiyorum” diye konuştu.