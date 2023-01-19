Süper Lig'de topladığı 38 puanla lider Galatasaray 'ın ardından 2. sırada yer alan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk yolunda daha güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Sarı Lacivertliler, sol bek arayışlarını sürdürürken sürpriz iki yıldız gündeme geldi. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...

SAMET AKAYDIN'IN KADIKÖY HEYECANI

Sarı-Lacivertliler’in ocaktaki ilk transferi olan Samet Akaydın, gelir gelmez formayı sırtına geçirmişti. Gaziantep deplasmanında siftah yapan 28 yaşındaki stoperi şimdi yeni bir heyecan sardı. Samet, bu akşam Türkiye Kupası’nda Rizespor ile oynanacak karşılaşmada Kadıköy’e ilk kez Çubuklu formayla çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Başarılı stoper, hocası Jorge Jesus’un kupadaki mücadelede kendisine 11’de görev vermesini sabırsızlıkla bekliyor.









SAMED BAZDAR İDDİASI

SarıLacivertliler, son yıllarda akademiye önemli transferler yapmıştı. Fenerbahçe, Balkanlar’dan yine genç bir yeteneğin peşine düştü: Samed Bazdar... Partizan forması giyen 18 yaşındaki forvet, bu sezon 22 maçta 4 gol atıp, 1 asist yaptı. Sırp basını, Sarı-Lacivertliler’in Bazdar için girişimlere başladığını yazdı. Adı Beşiktaş ile de anılan genç yetenek için özellikle Almanya ve Avusturya’dan birçok kulübün de devrede olduğu kaydedildi.

HAJI WRIGHT'TA MÜJDE GELEBİLİR

Sarı-Lacivertliler’de hücum hattına takviye için listenin ilk sırasına Antalyasporlu Haji Wright çıkmıştı. İki kulübün başkanı, geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirmiş, tarafların anlaşmaya yakın olduğu öne sürülmüştü. Bir süredir bu transferle ilgili gelişme yaşanmadı. Akdeniz ekibinin asbaşkanı Emrah Çelik, dün yaptığı açıklama ile heyecan yarattı. Çelik, “Başkanımız Aziz Çetin ve asbaşkanımız Aytaç Altay ile birlikte İstanbul’da bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Galatasaray ile görüştük ama bir aşama kaydedemedik. Fenerbahçe ile de bir temas oldu. Biz düşüncemizi, onlar da şartlarını söylediler. Bu hafta içinde her iki kulüp de kupa maçına odaklandı. Hafta sonuna doğru veya önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz net bir şey söyleyebiliriz” diye konuştu.

'3 ÜLKEDEN 7 TAKIM TALİP'

Emrah Çelik, ABD’li golcü için 3 ülkeden 7 takımın çok büyük ilgisi olduğunu kaydetti. Antalyaspor taraftarına da seslenen Çelik, “Transfer engelimiz yok. Haji gitsin veya gitmesin gereken takviyeleri yapıp yolumuza devam edeceğiz. Taraftarımız şunu iyi bilsin ki beklenen performansın üzerine çıkan da isteneni veremeyen oyuncular da bizim transferimiz. Yani, hatasıyla başarısıyla hepsinin sorumluluğunu alıyoruz” dedi.









JURASEK YÖNETİMİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

David Jurasek, geçen sezonun devre arasında Mlada Boleslav’dan Slavia Prag’a transfer olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu, özellikle bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Jurasek, 26 resmi maçta tam 10 asist yaparken, 2 de gol attı. Genç futbolcunun mart ayında Çekya Milli Takımı’ndan davet almasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe’nin gözlemci ekibinin radarına takılan başarılı oyuncu, yönetimin de ilgisini çekti.

Jurasek’in, yaşının genç olması ve yüksek potansiyeli; Sarı-Lacivertliler’in, ileride kârlı bir satış yapmasını sağlayabilir. Slavia Prag, takımın en önemli isimlerinden Yira Sor’u bu ay 6.5 milyon Euro’ya Genk’e satmıştı. Fenerbahçe, Jurasek’i çok daha iyi bir rakama kadroya katmayı umuyor.









MENAJERLER AUGUSTINSSON'U ÖNERDİ

İngiliz ekibi, Ludwig Augustinsson’u sezon başında Sevilla’dan kiralamıştı. Ancak İsveçli oyuncu, fazla forma şansı bulamadı. Gerrard’ın kovulması sonrası göreve gelen Unai Emery, sol bekte Lucas Digne’nin yanına Real Betis’ten Alex Moreno’yu transferin edince, Augustinsson tamamen gözden çıkartıldı. Menajerler, 27 yaşındaki futbolcuyu uygun maliyetle Fenerbahçe’ye getirebilecekleri mesajını gönderdi.

Yönetimin, kariyerinde Kopenhag, Werder Bremen, Sevilla gibi takımlar bulunan ve İsveç Milli Takımı’nda 50 kez forma giyen Augustinsson’a olumlu baktığı kaydedildi. Sevilla, yeni bir takım bulması halinde, Augustinsson’un Aston Villa ile olan sözleşmesini feshedip başka bir takıma kiralamaya yeşil ışık yaktığı belirtildi.





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