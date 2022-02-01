Sivasspor 'la oynanan karşılaşmada sakatlanan ve tendonunda yırtık tespit edilen Filip Novak'ın sakatlığının uzun sürecek olması Fenerbahçe 'yi sol bek arayışına yöneltmişti. Sarı-Lacivertliler savunmanın solu için Fransız ekibi Reims'ten Ghislain Konan'ı listenin ilk sırasına yazarken, Fildişili futbolcunun menajerinin sürekli artan taleperi sonrasında görüşmeler askıya alınmıştı.

Kanarya için bir iddia da İtalya'dan geldi. Çizme basınından Alfredo Pedulla; Sarı-Lacivertliler'in, Cagliari'den 28 yaşındaki Charalampos Lykogiannis'i istediğini öne sürdü. Sezon sonunda İtalyan temsilcisiyle sözleşmesinin sona erecek olması tecrübeli futbolcuyu transferi için cazip kılıyor.









Öte yandan bir diğer dünyaca ünlü gazeteci Nico Schira da Fenerbahçe'nin, Yunan sol beke 2024 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini yazdı.

1.90 boyundaki Yunan futbolcu aynı zamanda stoper olarak da görev yapabiliyor.



