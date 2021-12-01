Fenerbahçe , Galatasaray derbisiyle 4’lü savunmaya döndü. Elde orjinal pozisyonu sol bek olan tek isim Filip Novak’tı. Çek oyuncunun cezalı duruma düşmesinin ardından Rizespor arşısında bu bölgede kimin oynayacağı merak konusu oldu. 3’lü defansta, sol kanat beki olarak görev yapan Ferdi Kadıoğlu ilk aday olarak akla geliyor. Ancak Ferdi de sistem değişikliğinden beri sağ bek olarak oynuyor. Diğer aday ise geçen sezon zaman zaman sol bek olarak görev yapan ve son haftalarda yedek soyunan Attila Szalai olarak görülüyor.

125. maçında ilk kırmızı

Filip Novak, Göztepe karşısında Türkiye’deki 125. resmi maçına çıktı. SarıKırmızılı ekibin hücumcuları karşısında fazlasıyla zorlanan Çek savunmacı için bu karşılaşma bir ilki yaşamasına da neden oldu. Tecrübeli sol bek önce 59. dakikada Halil’e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Novak, 88’de ise kendisinden sıyrılan Soner’i tuttuğu için ikinci sarı karttan atıldı. Böylece Filip Novak, Türkiye kariyerindeki ilk kırmızı kartıyla tanışmış oldu.







