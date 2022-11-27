Altyapıya oyuncu transferlerine devam eden Fenerbahçe , Tiago Çukur'dan sonra orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı da kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu İstanbul'a gelerek Sarı-Lacivertlilerle sözleşme imzalamıştı. Ancak genç futbolcunun sözleşmesi feshediliyor. İşte detaylar...









FENERBAHÇE'DE VALENCİA ENDİŞESİ

Dünya Kupası’nda Ekvador formasıyla fırtına gibi esen Enner Valencia, 2 maçta 3 gollük performans sergiledi. Dünyanın en prestijli turnuvasında hem ülkesini sırtlayan hem de adından söz ettiren 33 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertliler'de ise bir endişe oluştu. Hollanda karşısında da fırtına gibi esen Fenerbahçeli yıldız, bu kez 1-0 geriye düştükleri maçı çevirdi ve skoru 1-1’e taşıyan golü attı. Ancak bu kez ciddi bir sakatlık yaşaması ve sahayı sedye ile terk etmesi özellikle Fenerbahçe teknik heyetini bir hayli üzdü. Ekvador sağlık ekibinin kontrolünde tetkikleri yapılan Enner Valencia, 29 Kasım’da Khalifa Uluslararası Stadı’nda Senegal ile oynanacak olan A Grubu son maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Deneyimli oyuncunun bu maçta oynamak istemesi Fenerbahçe taraftarında olası büyük bir sakatlık konusunda endişe yaratıyor. Sarı-Lacivertliler’i performansıyla mutlu ediyor ancak sakatlık konusu için de huzursuz ediyor. Ekvador’un Dünya Kupaları’nda attığı son 6 gole imza koyan yıldız oyuncunun bu özverisi, “Valencia ateşle oynuyor” şeklinde değerlendiriliyor.

JESUS'TAN FLAŞ TALEP

İstanbul’da iki hazırlık maçı yaptıktan sonra 5 Aralık’ta Antalya’ya gidecek ve 11 Aralık’a kadar kamp yapacak olan sarı kanarya burada da Antalyaspor ve henüz adı netleşmeyen bir takımla hazırlık maçı yaptıktan sonra İstanbul’a dönecek. 2 veya 3 gün izin yapacak futbolcular daha sonra İstanbul’da da 2 hazırlık maçı daha oynayacak.





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Böylece 1 aylık arada birbirinden güçlü takımlarla 6 maç yapacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bitirmiş olacak. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kalecilerinin top kontrolü ve pas yapma özelliklerini geliştirmesini, savunma arkasına atılan toplarda bir stoper gibi hareket ederek topları uzaklaştırmalarını ve uzun pas yapmalarını istiyor. Kaleci antrenörleri de kalecilerin pas yapma özelliklerinin gelişmesi için ekstra çalışmalar yaptırıyor. Portekizli teknik adam, kalecilere savunmada takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kurmaları, hücumda ise hızlı bir şekilde takımı atağa çıkarmaları yönünde telkinde bulunuyor.

PEREIRA SÜRPRİZİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre bir dönem Fenerbahçe 'yi de çalıştıran Vitor Pereira, Flamengo ile görüşmelerde bulunuyor. Farklı liglerde 4 lig şampiyonluğu bulunan Vitor Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına getirildi ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrıldı.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-lacivertliler, Almanya’da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı transfer etti.

Fenerbahçe, Almanya’da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı transfer etti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, akademiye transfer ettiği Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için oyuncunun avukatıyla görüşmelere başladı.





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