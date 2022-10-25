Fenerbahçe Beko'ya kötü haber. Tedavisinin ardından antrenmanlara başlayan Nemanja Bjelica'nın, aynı bölgede ağrı hissetmesi sonrası yapılan tetkiklerin ardından oyuncunun yeniden rehabilitasyon programına alındığını açıkladı. Bjelica'nın durumu 3-4 hafta sonra tekrar değerlendirilecek.









FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI!

Ülkesinin milli takımıyla Avrupa Şampiyonası’na hazırlandığı dönemde baldır sakatlığı geçiren ve devam eden süreçte sakatlığının nüksetmesi sonucunda milli takım kadrosundan çıkarılan oyuncumuz Nemanja Bjelica, tedavi süreci sonrasında bir süre önce idmanlara başlamış, ancak aynı bölgede ağrı hissetmesi sonrası yapılan tetkikler neticesinde yeniden rehabilitasyon programına alınmıştır.

Sporcumuzun durumu 3-4 hafta sonra tekrar değerlendirilecektir.