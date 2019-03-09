Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar şimdiden başlarken, teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla ilgili yönetime detaylı bir rapor sundu. Yanal’ın raporunda sezon başında kadronun yanlış oluşturulduğunu, neredeyse her bölgede takımın sıkıntı yaşadığını ifade ederken, devre arasında stoper ve orta sahaya yapılan 5 takviyeyle takımın biraz olsun toparlandığı vurgulandı.

Teknik heyet raporunda sezon başından bu yana yaptığı transferler nedeniyle tartışılan ve başarısızlığın bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen sportif direktör Damien Comolli’yi de hedef aldı. 31 kişilik kadrodan 14-16 oyuncuyla gelecek sezona devam edeceğini, bu futbolcuların da gelecek sezonki kadronun iskeletini oluşturacağını dile getirilen raporda, sarı-lacivertli takımın neredeyse tüm mevkilerinde sıkıntı yaşandığını, yeni sezonda takımın kaleci, sol bek, sağ bek, stoper, orta saha ve forvet mevkilerine transfer yapması gerekeceğine dikkat çekildi.

KİMİ AYRILACAK KİMİ KİRALANACAK

Teknik direktör Ersun Yanal’ın mevcut kadrodaki birçok isimle sezon sonunda yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. İsviçreli golcü Michael Frey ile kiralanan Diego Reyes’in yetersiz olduğu ve gönderilmesini istenirken genç oyuncular Oğuz Kağan Güçtekin ve Ferdi Kadıoğlu’nun da oynayabileceği bir takıma kiralanmalarının gelişimleri açısından doğru yol olacağı yönünde raporda yer verildi.

Fenerbahçe’de sezon başında büyük umutlarla sportif direktörlüğe getirilen Fransız spor adamı Comolli’nin yaptığı transferler şöyle: Berke Özer ve Barış Alıcı (Altınordu), Islam Slimani (Leicester City), Andre Ayew (Swansea City), Yassine Benzia (Lille), Tolga Ciğerci (Serbest oyuncu), Ferdi Kadıoğlu (Nec Nijmegen), Harun Tekin (Bursaspor), Jailson (Gremio), Diego Reyes (Porto), Michael Frey (FC Zürich).

Kaynak: Yeni Şafak