Sarı-lacivertli takımda Konyaspor mağlubiyeti bardağı taşırdı, seçim sesleri iyice yükselmeye başladı. Başkan Ali Koç’un da geçtiğimiz günlerde yönetimden ve kulübün gidişatından memnun olmayan kişilerin aday olabileceğini söylemesi iddiaları doğruladı

İkinci yarıya kötü başlayan, hoca arayışını bir türlü mutlu sonla noktalayamayan ve son olarak da 9 kişi kalan Konyaspor’a 1-0 kaybeden Fenerbahçe’de kongre sesleri yükselmeye başladı.

Aslında geçen sezondan bu yana yönetim kurulunun değişmesi ve daha güçlü bir yönetim yönünde camia içinden gelen bir talep zaten vardı. Bu talepler Başkan Ali Koç’a kadar da ulaşmıştı. Bu sezon da işlerin düzelmemesi hatta daha da kötüye gitmesiyle kulüp içinde artık Genel Kurula gidilebileceği ciddi ciddi tekrar konuşulmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç da yaptığı bir konuşmada yönetimden ve kulübün gidişatından memnun olmayan kişilerin gelecek sene yapılacak kongrede aday olabileceğini ifade etmişti. Ancak düzelmeyen kötü tablo kongrenin daha da erkene alınma ihtimalini gündeme getirdi. Yönetim içinde de bu fikri taşıyan isimlerin olduğu vurgulandı.

Güven oyu

Kötü sonuçların yanında yönetimde de çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Metin Şen’in istifası ve devamında yönetim içindeki anlaşmazlıklar sonrası Başkanvekili Burhan Karaçam yönetim toplantılarına girmediği gündeme gelmişti. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda Başkan Ali Koç artan eleştirilere karşı hem bir güvenoyu almış olacak hem de talep edilen yönetim değişikliğini yapabilecek. (Skorer)