Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun son maçın kadrosuna alınmaması sonrası özellikle sosyal medyadan ve taraftardan Teknik Direktör Ersun Yanal’a ciddi eleştiriler gelmişti.

Salih Uçan vakası

Yanal hala oyuncunun ciddi eksiklikleri olduğunu düşünüyor ve 2013-14 sezonunda Salih Uçan’da olduğu gibi Ferdi’ye de şans vermiyor. Deneyimli teknik adam şampiyonluk yolunda daha hazır ve tecrübeli isimlerle yola devam etmenin doğru olduğunu vurguluyor. Ancak akıllara Ferdi’nin bu sezon süre aldığı maçlar geliyor.

Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında genç futbolcu oynamış gol bulmuş ve asist yapmıştı. Ferdi’nin bu maçlarda kadroya girmesi ve sonradan oyuna dahil olmasından sonra bir daha düşünülmemesi taraftarda tepkiye yol açtı. Ancak Ferdi’nin bu maçlarda kadroya girmesinin temel sebebi takımdaki eksiklerdi.

Kariyer endişesi

Sezon başından bu yana birçok bölgede gerek transferin gecikmesi gerekse de sakatlıklar sonrası eksiklikler yaşanmış ve dolayısıyla Ferdi’ye yer açılmıştı. Sakat oyuncuların fazlalığı sayesinde genç futbolcu kadroya girebilmişti. Transferlerin tamamlanması ve sakatların yavaş yavaş iyileşmesiyle Ferdi kadroya girmekte zorlanmaya başladı.

Kruse ve Dirar iyileşirse forma şansı çok zor

Kruse ve Dirar’ın tam olarak iyileşmesiyle birlikte tam kadro olacak takımda şans bulması ise neredeyse imkansız hale gelecek.Bu nedenle devre arası kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali söz konusu. Daha önce de futbolcu için bu durumu masaya yatırılmış AUDİ Cup performansı ve takımdaki eksikler nedeniyle bu plan rafa kalkmıştı.

Hollanda yolu gözüktü

Ferdi’nin Belçika ya da Hollanda’da ikinci yarıyı geçirme ihtimali yüksek. Geçen sezonu oynamadan bitiren genç futbolcunun bu sezonu da böyle geçirmesi durumunda kariyerinde ciddi sıkıntı yaşanacak. Ferdi ve ailesinin de bu sıkıntıyı sarı-lacivertli yetkililere ifade ettiği belirtildi. (Skorer)