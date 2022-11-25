Kadıköy'de aldığı 2-1'lik Giresunspor yenilgisine rağmen Dünya Kupası arasına en yakın takipçisi Galatasaray 'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe 'de sezon başında birçok transfer yapılmıştı. Sarı-lacivertliler yeni transferlerinin çoğundan verim alsa da bazı isimler beklenen katkıyı veremedi.





GRUP LİDERİ OLARAK SON 16'YA KALDI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunu zirvede tamamladı. Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip, 14 puan toplayıp ülke puanına da önemli katkılarda bulundu. Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

29 PUANLA SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Spor Süper Lig'de müthiş bir performans gösteren ve şu anda lider olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alarak 29 puan topladı.





İTALYA'DAN ŞOK PEDRO İDDİASI

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Joao Pedro da henüz istenilen seviyede değil. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Joao Pedro'yla alakalı İtalya basınında olay bir iddia ortaya atıldı.

Tuttosport’un bugün okuyucularıyla paylaştığı habere göre Torino, Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Joao Pedro’yu devre arasında transfer edebilir.





KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR

İtalyanlara göre Torino, Pedro’nun kiralık olarak transfer edilmesine sıcak bakıyor. Sampdoria’nın da kiralamak istediği golcü oyuncuyla alakalı Fenerbahçe cephesinin de ayrılığa onay verebileceği ifade edildi.

BONSERVİSİ İTALYANLARI KORKUTTU

Fenerbahçe’nin 5 milyon Euro + 1.5 milyon Euro bonuslar karşılığında transfer ettiği Pedro’nun bonservisi İtalyan ekiplerini kiralık transfere yöneltti.

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4 AYLIK SÜREÇTE ETKİ GÖSTEREMEDİ

Sarı-lacivertli kulübün 21 Temmuz'da transferini açıkladığı Joao Pedro geçen 4 aya rağmen hala etkisini gösteremedi. Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Pedro için en az 5.5 milyon euro bonservis ödeneceği açıklanmıştı.



