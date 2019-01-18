Fenerbahçe'den gitmesi muhtemel oyuncular arasında performansları tartışılan iki isim katıldı. Şilili sağ bek Mauricio Isla'ya Fransa ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi. Udinese'nin yanı sıra Nantes ve Saint Etienne, Isla'ya talip olan takımlar.

Transfer yapmak için kontenjanını boşaltmak zorunda olan sarı lacivertli yönetimin de Isla için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Kanarya'nın Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı Islam Slimani'yi ise Championship takımlarından Aston Villa istiyor. 30 yaşındaki Cezayirli forvetin yeni durağının Villa olabileceği iddia edilirken menajer Dean Smith'in hücum hattına takviye talep ettiğini, öncelikli hedefin Slimani olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Sözcü