Fenerbahçe yönetimi, Slimani ile olarak yolları ayırma kararı aldı. Fenerbahçe'nin Slimani için Medipol Başakşehir ile Adebayor takasını da gündeme aldığı ancak Cezayirli futbolcuyu başka bir takıma da gönderebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservisi Leicester'da olsa da futbolcuyu başka bir takıma kiralık olarak gönderme hakkı bulunuyor. Sarı Lacivertli ekipte aradığını bulamayan Cezayirli golcüye İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın talip olduğu öğrenildi. Teknik direktör Pablo Machín'in Slimani'yi takımını görmek istediği bildirildi.

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Slimani ayrılırsa...

Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşarken, Slimani'nin olası bir transferi durumunda Adebayor'u kadrosuna katmayı planlıyor. Başakşehir'de geçen sezon harikalar yaratan ancak bu sezon sakatlığının da etkisi ile fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu da Sarı Lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakıyor.

Yusuf Dursun