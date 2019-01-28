Spor Toto Süper Lig’de zor zamanlar geçiren Fenerbahçe, sezonun flaş takımı olan ve 3. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Mücadele öncesi Ersun Yanal'ın sahaya süreceği 11 belli oldu.

Sarı Laicvertliler'den ayrılacağı konuşulan Islam Slimani Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Slimani için devrede olan kulüpler Cardiff City, Sevilla ve Başakşehir...

Tecrübeli futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de bir türlü istenilen grafiği sağlayamadı ve sık sık taraftarların eleştirilerindeki hedef noktası oldu.

Kısa zamanda resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.



