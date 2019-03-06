Gelecek sezonun takımını oluşturmak için kolları sıvayan tecrübeli hoca, performansı yetersiz olan Cezayirli oyuncudan sezon sonuna kadar yararlanmayacak.

Beşiktaş derbisi sonrası, “Takım kadrosu çok kalabalık. Bu sayıyı çok hızlı bir şekilde normal seviyeye getirmemiz gerekiyor. Sezon sonu çok hızlı bir şekilde geliyor. Halen bu sıkıntılarla uğraşıyoruz. 32 kişiyle antrenman yapıyoruz bunu 24’e indirmemiz gerek. Ne yapalım bazı oyuncuları kullanmayacağız. Burası Darülaceze değil ki. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız” diyen Yanal, bir türlü istediği çizgiye gelemeyen ve taraftarın da tepkisini çeken Slimani’yi defterden sildi.

Sarı-lacivertli kulüpte kiralık oynayan Cezayirli golcü resmi olarak kadro dışı bırakılmasa da bundan sonra maç kadrolarında yer almayacak.

(Milliyet)



